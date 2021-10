Alessandro Rina è un cantante della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Classe 2000, ha 21 anni ed è originario di Como. Nel programma Mediaset ha ottenuto la maglia e il banco grazie a Lorella Cuccarini, prof di canto entusiasta delle doti canore dell’allievo.

Alex è il suo nome d’arte, quello con il quale si presenta ad Amici e con il quale rilascia il suo primo inedito ufficialmente.

Si intitola Sogni Al Cielo il primo brano che Alex pubblica dopo l’accesso nella scuola di Maria De Filippi. Sogni Al Cielo di Alex ad Amici 2021 ha già conquistato i docenti di canto e i fan del programma. Da oggi è disponibile anche negli store digitali e su Spotify in free streaming, per l’ascolto.

Il brano fa parte dei primi inediti ufficiali della nuova stagione di Amici ed è prodotto da Francesco Katoo Catitti. Il testo di Sogni Al Cielo di Alex è un inno alla speranza struggente: c’è la forte mancanza della persona amata e il rivolgere lo sguardo verso l’alto per poterla quasi toccare, nell’impossibilità cosciente di farlo.

Oltre a quello di Alex, sono già statti pubblicati gli inediti dei concorrenti Tommaso e Nicol.

Ho una palma davanti a me

ma non sono al mare

sai perché

qualche volta mi piace portarmi

dei pezzi via con me

via con me