Con l’arrivo di Versailles su La7, in prima tv dal 9 ottobre, il sabato sera della rete continuerà ad essere contrassegnato dai period drama. Terminata la programmazione di Downton Abbey, la serie campionessa di Emmy Awards ideata da Julian Fellowes, è il turno della grande produzione internazionale franco-canadese di Canal+.

Con Versailles su La7 approda un racconto della vita di corte tra segreti, passioni, lotte di potere e intrighi politici nel quadro dell’assolutismo monarchico incarnato dalla figura storica di Luigi XIV, qui interpretato dalla star George Blagden. Tra sregolatezze, trasgressioni, complotti della corte di Francia, la figura controversa di Luigi XIV di Borbone è al centro di questa maestosa serie in costume. Un dramma storico che punta su toni scandalistici e sfarzosi, tra splendidi costumi della nobiltà dell’epoca realizzati appositamente e scenografie imponenti, per far rivivere il mito del Re Sole (Le Roi Soleil). Scritta da Simon Mirren e David Wolstencroft in collaborazione con storici ed esperti, Versailles è incentrata sulla vita nobiliare e le ambizioni della dinastia reale a metà del 1600, tra cospirazioni e dissolutezze che hanno popolato la lussuosa residenza di Versailles.

Quella di Versailles su La7 è una prima tv assoluta in chiaro, dopo il debutto in esclusiva su Netflix nel 2018. La serie, girata nella sfarzosa location del Castello di Versailles con un budget milionario, ha conquistato un grosso seguito in Francia, in onda su Canal+: la sua produzione ha attirato anche figure istituzionali sul set, con le visite del presidente della Repubblica di Francia e il Primo Ministro francese durante le riprese.

La prima stagione di Versailles su La7 – in totale sono tre i capitoli che compongono il period drama – debutta sabato 9 ottobre in prima serata dalle 21.15: i dieci episodi saranno disponibili in esclusiva anche in live streaming e on demand sul sito de La7.