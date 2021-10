Il produttore asiatico ha iniziato a distribuire l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021 a bordo dei Samsung Galaxy S21 la scorsa settimana, estendendone il rilascio ai vari Galaxy A50, Note 20, S20, Z Flip 3 e Z Fold 3. Adesso, come riportato dal portale ‘SamMobile‘, l’upgrade è disponibile per il Samsung Galaxy S20 FE 5G. Lo smartphone ha cominciato a ricevere il nuovo aggiornamento software in alcuni paesi europei. Il pacchetto è contraddistinto dalla serie firmware G781BXXS4CUI1, che include, come vi dicevamo sopra, la patch di sicurezza di ottobre 2021. Il colosso di Seul non ha ancora dettagliato le informazioni relative a bug e vulnerabilità risolte con l’ultima patch di sicurezza.

L’azienda sudcoreana pubblicherà il bollettino entro la prima metà di questo mese. Se siete utenti del Samsung Galaxy S20 FE 5G in Europa e non avete ancora ricevuto l’aggiornamento G781BXXS4CUI1 con la patch di sicurezza di ottobre 2021, potete procedere a verificarne la disponibilità seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. L’OEM aveva lanciato il Samsung Galaxy S20 FE 5G lo scorso anno con a bordo la One UI 2.5 basato su Android 10. Il device ha ricevuto l’aggiornamento One U 3.0 basato su Android 11 a dicembre 2020. Vi ricordiamo che il telefono riceverà tre importanti upgrade del sistema operativo Android.

Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità del pacchetto G781BXXS4CUI1, come in tutti gli altri casi, verificate che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% prima far partire l’installazione, ed effettuate un backup dei vostri dati più importanti (non che l’aggiornamento li cancelli in automatico, ma è meglio tenerli a portata di mano per qualsiasi evenienza possa succedere durante e dopo l’installazione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.