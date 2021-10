50 anni fa nascevano i Queen, 30 anni fa ci lasciava Freddie Mercury. Brian May lo ricorda da Fabio Fazio, ospite della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa. Sul terzo canale Rai, il musicista ricorda Freddie Mercury, il mito della musica internazionale che vive ancora oggi nel cuore di tutti, nonostante siano ormai 30 gli anni della sua assenza.

Le parole di Brian May su Freddie Mercury risuonano negli studi di Che Tempo Che Fa. Sente molto la mancanza del leader dei Queen, una figura insostituibile, destinata a rimanere tale. “Freddie Mercury era molto diplomatico nella band”, le parole di Brian May su Freddie Mercury.

Poi ne racconta i molteplici talenti e le sfumature artistiche che lo hanno reso immortale. Brian May confida anche di sentire molto la mancanza di Freddie ma sente spesso la sua presenza, anche se l’artista non è più fisicamente presente al suo fianco.

“Aveva tantissimi talenti, a me non piace santificare la gente ma Freddie era un essere umano straordinario e ci manca ancora oggi. Ho l’impressione che sia sempre qui e non ci abbia mai lasciato”, prosegue Brian May nel parlare di una delle poche leggende della musica internazionale la cui eredità è ancora adesso inestimabile.

Freddie Mercury lasciava questa vita 30 anni fa e 50 sono invece quelli trascorsi dalla fondazione dei Queen. Brian May ricorda gli appuntamenti internazionali in programma per il prossimo anno, sperando che la pandemia da covid-19 sia solo un lontano ricordo. Chitarrista e autore del gruppo, fondatore dei Queen con Freddie Mercury, presenta la nuova edizione del suo libro Queen in 3D, per racconta la storia della rock band pilastro della musica internazionale.

Sui 50 anni dei Queen ironizza: “Fare 50 anni mi fa sentire molto vecchio”. I Queen saranno in Italia con Adam Lambert il prossimo anno per due appuntamenti dal vivo da non perdere: il 10 e l’11 luglio a Bologna, Unipol Arena di Casalecchio di Reno.