Balthazar 2 su Giallo pronto al debutto. Il crime poliziesco francese è in onda con le repliche della prima stagione, ma terminata la sua messa in onda, il canale 38 del digitale terrestre propone i nuovi episodi in chiaro.

In questa seconda stagione, il rapporto tra l’affascinante medico legale e il capitano Hélène Bach giunge a un punto di svolta. Tra un incontro romantico per lui, problemi coniugali per lei, intimità e tensioni, il duo è più che mai messo alla prova mentre prende corpo l’indagine sulla morte di Lise, la moglie di Balthazar, assassinata 12 anni prima. I nostri eroi si lanciano a caccia per mettere le mani sul colpevole e impedirgli di fare nuove vittime. Chi è questo misterioso assassino? Come sceglie le sue vittime? Fa parte dell’entourage di Balthazar? Il nostro scienziato forense uscirà illeso da questo tuffo nelle profondità del male, affrontando i fantasmi del suo passato?

Con 6 milioni di telespettatori in media, la prima stagione di Balthazar, trasmessa a dicembre 2018 su TF1, si è affermata come uno dei maggiori successi di pubblico francese. La serie va attualmente in onda con la sua quarta stagione in patria, mentre in Italia dovremo attendere un bel po’.

Nel cast di Balthazar 2 su Giallo ritroviamo: Tomer Sisley nei panni del medico legale Raphaël Balthazar, Hélène de Fougerolles è il capitano Hélène Bach; Yannig Samot interpreta Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Aliocha Itovich è Antoine Bach; Lea Biron è Lola Brunel; e Pauline Cheviller nel ruolo di Lise, moglie defunta di Balthazar.

Nel primo episodio della nuova stagione, il protagonista è alle prese con un’insolita scena del crimine in un parco giochi. Un cane morto, crivellato di forbici tra scivoli e altalene. Ma il peggio deve ancora venire: la pozza di sangue accanto al cane proviene da un essere umano, e sotto l’animale scopriamo una coperta. Quello di un bambino.

L’appuntamento con la seconda stagione su Giallo è fissato dal 24 ottobre con due episodi ogni domenica sera a partire dalle 21:10.