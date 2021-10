NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano in onda su Rai2 domenica 3 ottobre con due nuovi appuntamenti in prima assoluta. Ecco le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 12×07 di NCIS Los Angeles dal titolo A voce alta, di cui vi riportiamo la sinossi:

L’indagine dell’NCIS sull’omicidio di un uomo che ha venduto informazioni militari porta al rapimento di un medico la cui neurotecnologia all’avanguardia potrebbe essere sviluppata in armi avanzate.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 7×05 di NCIS New Orleans intitolato Nelle mani sbagliate (prima parte). Ecco la sinossi:

Mentre l’NCIS indaga su una morte sospetta e la prova chiave mancante è una batteria ad alta tecnologia top secret, Pride e il team si rendono conto che potrebbero esserci conseguenze mortali se finisse nelle mani sbagliate.

Nel cast di NCIS New Orleans 7 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano su Rai2 domenica 10 ottobre con due nuovi episodi. Nel 12×08 di NCIS Los Angeles dal titolo L’amore uccide, quando l’NCIS indaga sull’omicidio di un uomo che sta per rivelare l’origine di una massiccia operazione di contraffazione, una vecchia conoscenza diventa il loro principale sospettato e rivela il vero motivo del suo ritorno.. A seguire, l’episodio 7×06 di NCIS New Orleans intitolato Nelle mani sbagliate (seconda parte). Quando un siluro colpisce un peschereccio in mare, l’intera costa del Golfo è in pericolo mentre Pride e l’NCIS corrono contro il tempo per trovare il sottomarino prima che possa colpire di nuovo.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 è per stasera su Rai2 dalle 21:05.