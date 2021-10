La terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 anticipa la messa in onda eccezionalmente di domenica. La scorsa settimana abbiamo conosciuto la new entry, il commissario Elsa Martini (interpretata da Maria Vera Ratti dalla fiction Il Commissario Ricciardi), una donna enigmatica con più di qualche segreto per Lojacono e i suoi. Questa nuova stagione è ripartita dalla terribile esplosione che ha coinvolto Lojacono e i suoi, mostrandone le conseguenze anche a distanza di tempo.

Gli ascolti delle prime due puntate della terza stagione hanno premiato il ritorno dei “Bastardi”: il 20 settembre, il primo appuntamento ha registrato un totale di 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share. La seconda puntata ha confermato il predominio della fiction Rai con 4.458.000 spettatori pari al 21.5% di share, battendo per due volte di seguito il Grande Fratello Vip su Canale5.

Stasera, 3 ottobre, sarà trasmesso il terzo appuntamento dal titolo Rose, di cui vi riportiamo la sinossi:

Coinvolto in un efferato omicidio, uno dei Bastardi dovrà fare i conti con i demoni del suo passato. Senza la possibilità di chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi, dal momento che nemmeno lui sa se è o no colpevole dell’omicidio…

Nel cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 3: Alessandro Gassmann è l’ispettore Giuseppe Lojacono; Carolina Crescentini è il sostituto procuratore Laura Piras; Antonio Folletto è Aragona; Tosca D’Aquino è Ottavia; Massimiliano Gallo è il Commissario Palma; Gianfelice Imparato è Pisanelli; Simona Tabasco è Alex Di Nardo; Gennaro Silvestro è Francesco Romano; Gioia Spaziani è Letizia; Serena Iansiti è Rosaria Martone; Matteo Martari è Buffardi; Maria Vera Ratti è la new entry Elsa Martini.

Salvo cambiamenti nel palinsesto, la fiction tornerà in onda di lunedì, quindi l’11 ottobre.

L’appuntamento con la terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è per stasera alle 21:25 su Rai1. Ecco il promo: