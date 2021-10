Tutto è ormai pronto per la terza puntata della nuova stagione di Tale E Quale Show, che torna stasera su Rai1, in prima serata. Le imitazioni di Tale E Quale Show stasera, 1 ottobre, sono già note. Gli 11 concorrenti in gara si daranno nuovamente battaglia all’ultimo punto per stilare una nuova classifica di gradimento.

Due le vette ciò conquistate dai Gemelli di Guidonia che hanno trionfato nella prima e nella seconda puntata. La classifica parziale della stagione vede quindi loro in vetta ma tutto può ancora succedere fino all’ottava ed ultima puntata del programma.

Francesca Alotta sarà stasera Gianna Nannini, Deborah Johnson si cimenterà Amii Stewart, Federica Nargi imiteràJennifer Lopez, Stefania Orlando imiterà Mina. Alba Parietti sarà Patty Pravo, Dennis Fantina sarà Michele Zarillo, i Gemelli Guidonia interpreteranno il trio composto da Morandi-Ruggeri-Tozzi. Biagio Izzo vestirà i panni dei Righeira, Simone Montedoro sarà Adriano Celentano, Pierpaolo Pretelli sarà Achille Lauro e Ciro Priello sarà Freddie Mercury.

A giudicare e votare i concorrenti in gara e le loro performance dal vivo saranno i tre giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà ogni sera un quarto giudice sempre diverso. Quello della seconda puntata è stato Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi.

Novità dell’edizione: voterà anche il pubblico sui social che potrà esprimere la propria preferenza assegnando 1, 3 e 5 punti ai tre concorrenti più votati nel corso della serata. I telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter.

Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale sarà data dalla somma dei voti di ciascuna puntata.

I concorrenti di Tale e Quale Show

