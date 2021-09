Michael Tylo è morto e il mondo delle soap è in lutto. Chi ha conosciuto l’attore sa che nella sua lunga carriera ha avuto modo di girare in lungo e in largo molti set a cominciare da Sentieri passato da Beautiful e finendo a La Valle dei Pini e General Hospital. Per tutti però è Quinton Chamberlain in Sentieri ed ex marito di Hunter Tylo, la bellissima Tylor di Beautiful.

Michael Tylo è apparso in diverse soap americane ma il suo ruolo caratteristico rimane quello del ricco e meditabondo archeologo Quinton Chamberlain in Sentieri della CBS. Michael Tylo è morto martedì a 73 anni e la sua morte è stata annunciata dall’Università del Nevada, a Las Vegas, dove era professore di cinema. Al momento però la causa della morte non è stata resa nota.

In una dichiarazione ufficiale sul sito dell’Università si legge:

“Michael Tylo era un essere umano bello e premuroso, era molto speciale. Era un amico, collega, insegnante e artista esemplare. Ha avuto una carriera così distinta e ricca, ma era umile riguardo ai suoi successi. Amava teneramente la sua famiglia e viveva una vita gioiosa, ma ci ha lasciati troppo presto. Ci mancherà molto, ma sentiamo profonda gratitudine per tutto ciò che ha regalato al College of Fine Arts, all’UNLV e al mondo”.

Michael Tylo ha iniziato la sua carriera nel mondo delle soap nel 1980, con un casting in Another World. Nel 1981 ha iniziato una corsa di tre anni in Sentieri ed è poi tornato brevemente nel 1996 nei panni dell’affascinante Quinton Chamberlain che alla fine si è unito a Nola Reardon di Lisa Brown dando vita ad una delle coppie più popolari della soap.

Our deepest sympathies to the family and loved ones of Michael Tylo who graced #YR with his talents as Blade and Rick. 🙏🏻 https://t.co/sttd5qwodD pic.twitter.com/cEGTEqW2Ae — Young & The Restless (@YRInsider) September 30, 2021

Alla fine degli anni ’80 ha inanellato una serie di presenze in alcuni show in prima serata e nel 1990 è diventato un membro del cast della serie TV Zorro e nel 2000 è sbarcato anche in Beautiful. Nel 2003 ha accettato una posizione presso l’Università del Nevada, a Las Vegas, come visiting professor in teatro e cinema.

Michael Tylo è morto lasciando la moglie Rachelle, le figlie Kollette, Izabelle e Katya. È stato anche marito di Hunter Tylo e insieme hanno detto addio al figlio Michael Tylo, Jr., annegato nel 2007.