Sono giovani i nuovi iPhone 13, e, in quanto tali, possono avere dei piccoli problemi che Apple dovrà poi sistemare. Tra questi uno in particolare, ovvero quello relativo allo sblocco del melafonino tramite Apple Watch mentre si indossa una mascherina. La funzione, infatti, potrebbe non dare il risultato sperato: la mela morsicata lo sa, e sta lavorando per porvi rimedio. In una nota apparsa nel sito del supporto ufficiale, l’azienda californiana spiega che il problema sarà corretto con un futuro aggiornamento software.

Gli utenti colpiti dal bug potrebbero visualizzare su iPhone 13 un messaggio che rivela l’impossibilità di dialogare con Apple Watch, o non essere affatto in grado di procedere alla configurazione della funzione. Chi riscontra il problema può disabilitare lo ‘Sblocco con Apple Watch’ ed impiegare il passcode fino a quando non verrà rilasciata la patch correttiva. Apple non ha rivelato le esatte tempistiche di rilascio, ma il fix potrebbe essere già disponibile con iOS 15.1, che ricordiamo essere in test a partire dalla scorsa settimana. A questo punto, la società californiana potrebbe anche distribuire l’upgrade in versione stabile il prima possibile (essendo a conoscenza del disturbo di cui sopra, che purtroppo colpisce i nuovi iPhone 13, dubitiamo lascerà la questione irrisolta per troppo tempo).

La funzione ‘Sblocco con Apple Watch’ è stata aggiunta con iOS 14.5 a fine aprile, ed è concepita per poter procedere allo sblocco del melafonino quando si indossa una mascherina che vieta al Face ID il riconoscimento facciale. L’opzione non funziona correttamente sui nuovi iPhone 13, ma, come detto sopra, Apple ne è al corrente e rilascerà un aggiornamento correttivo in tempi brevi (non ci è, al momento, possibile dirvi esattamente quando). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto possibile.