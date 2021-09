Il primo teaser di Vikings: Valhalla, diffuso da Netflix durante l’evento globale per i fan TUDUM, rappresenta il primo sguardo agli eroi protagonisti di questo primo spin-off della saga epica Vikings, che narra le leggendarie avventure di alcuni dei più famosi Vichinghi mai esistiti. Il nuovo format è un’estensione dell’universo narrativo della fortunata serie canadese e irlandese di genere storico, ideata e scritta da Michael Hirst per sei stagioni trasmesse da History Channel (il finale è in onda in prima tv in chiaro su Rai4 il 27 settembre).

Il teaser di Vikings: Valhalla annuncia il debutto della serie originale Netflix per il prossimo anno: lo spin-off di Vikings, che si è recentemente conclusa con la sesta stagione, non arriverà sulla piattaforma prima del 2022, visto che le riprese sono ancora in corso.

Intanto questo primo teaser di Vikings: Valhalla, che preannuncia l’arrivo di “una nuova era di guerrieri” destinata a farsi strada nell’undicesimo secolo, mostra alcune immagini mai viste prima della nuova serie. Si tratta a tutti gli effetti delle prime scene inedite che introducono il protagonista Leif Eriksson (interpretato da Sam Corlett) e gli altri personaggi leggendari Harald Hardrada (Leo Suter), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsoon) e il re di Danimarca e d’Inghilterra Canuto il Grande (Bradley Freegard) che animeranno la trama dello spin-off, dominata da una nuova generazione di guerrieri. Come ha dichiarato in precedenza lo showrunner di Vikings, nello spin-off appariranno anche personaggi già noti al pubblico grazie alla serie madre.

Ecco il teaser di Vikings: Valhalla, che presumibilmente sarà seguito nei prossimi mesi da un trailer ufficiale in prossimità del debutto su Netflix.