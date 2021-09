Conviene effettuare l’aggiornamento iOS 15 su vecchi iPhone? Ad una settimana dalla prima disponibilità dell’update è il momento di dire se è il caso o meno di fare il grande software da iOS 14. Una risposta puntuale e oggettiva ci è fornita dagli esperti del canale YouTube iAppleBytes che hanno esaminato le prestazioni dei melafonini con lo strumento di benchmarking Geekbench e poi monitorato le ore di autonomia dei telefoni.

Prestazioni post iOS 15

Con l’aggiornamento iOS 15 a bordo, il primo iPhone SE del lontano 2016 ha ottenuto un punteggio di 1041 nel test Geekbench: siamo praticamente in linea con i 1042 di iOS 14.8 ma anche di 13.7. Per quanto riguarda l’iPhone 6S, il nuovo aggiornamento fa totalizzare 1039 punti con iOS 15, lo stesso ristato con iOS 14.8 ma non quello di iOS 13.7 (1042).

Andando ad esaminare i melafonini più recenti, l‘iPhone 7 ha registrato 1393 punti con iOS 15 e in questo caso c’è un leggetro calo rispettoai 1407 punti di iOS 14.8 e 1403 su iOS 13.7. Per l’ancora assai diffuso iPhone 8, il nuovo update riesce a mettere il turbo con i suoi 2405 punti con iOS 15: erano solo 2271 con iOS 14.8 e addirittura 2071 con iOS 13.7.

Come si comporta invece iOS 15 su iPhone XR? 2504 punti raggiunti ora su Geekbench, mentre con iOS 14.8 erano 2510 e con iOS 13.7 2556. Infine occhi puntati sull’iPhone 11 adesso con 3245 punti contro i 3289 di iOS 14.8.

Questione autonomia

L’aggiornamento iOS 15 fa bene o male alla batteria dei vecchi iPhone? La risposta non è univoca. Il raffronto, in questo caso, è condotto addirittura con iOS 13. L’iPhone SE del 2016 rimane ora acceso per 2 ore e 53 minuti e non più 3 ore e 8 minuti come con iOS 13. L’iPhone 6S arriva ora a 2 ore e 45 minuti di autonomia e non alle 3 ore e 21 minuti di iOS 13.

Le cose cambiamo decisamente con l’iPhone 7. L’aggiornamento iOS 15 consente un’attività per 3 ore e 43 minuti, mentre con iOS 13 di 3 ore e 14 minuti. Per l’iPhone 8 ora si può beneficiare di 3 ore e 27 minuti di batteria contro le 3 ore e 19 minuti di iOS 13. Cambio di marcia ancora per iPhone XR nel raffronto con iOS 14: con l’ultimo update l’autonomia è di 5 ore e 10 minuti, con iOS 14 era di 5 ore e 40 minuti di iOS14. Per l’iPhone 11 si arriva adesso a 5 ore e 28 minuti di batteria, con iOS 14 la tempistica era di poco inferiore, ossia 5 ore e 25 minuti.