Torna in onda The Rookie 3 su Rai2: dal 25 settembre vengono trasmessi i nuovi episodi della terza stagione, interrotta lo scorso 6 giugno.

Il poliziesco con Nathan Fillion, tratto da una storia vera, prosegue la sua terza stagione concentrandosi sulla brutalità della polizia nei confronti degli afroamericani. Il legal drama con Michael Weatherly, invece, ha inglobato la pandemia di Covid nelle trame della quinta stagione.

Ecco le anticipazioni sull’episodio 3×09 dal titolo Allerta Amber:

L’Allerta Amber manda la squadra in una corsa contro il tempo per trovare un neonato che è stato rubato da un ospedale locale. Nel frattempo, gli agenti West e Chen fanno il loro ultimo turno come matricole mentre l’agente Nolan deve continuare per altri 30 giorni.

The Rookie 3 su Rai2 torna il 2 ottobre con l’episodio 3×10, intitolato Uomo d’onore, di cui vi riportiamo la sinossi:

Harper e Nolan rispondono a una rapina in banca in corso e si rendono conto che le motivazioni del ladro sono molto più profonde del semplice bisogno di soldi. Il primo giorno di guida di West e Chen senza ufficiali di addestramento non è quello che pensavano che sarebbe stato.

Nel cast di The Rookie 3, Nathan Fillion nei panni di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nella parte di Nyla Harper.

La programmazione di The Rookie 3 su Rai2 proseguirà anche il 9 ottobre quando andranno in onda due episodi; il 16 ottobre invece è previsto il finale della terza stagione in prima assoluta. The Rookie 3 è composto da soli 14 episodi, una stagione ridotta rispetto alle precedenti a causa della pandemia di Covid che ha reso difficile per la produzione girare a Los Angeles.

L’appuntamento con The Rookie 3 è alle 21:05 su Rai2.