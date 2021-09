Avete presente i problemi di registrazione video riscontrati talvolta a bordo dei Samsung Galaxy S21, S20 e Note 20 per quanto riguarda lo slow-motion? Parliamo della presenza di qualche blocco sporadico occorso durante la riproduzione dei filmati rallentati e di qualche artefatto visivo. Le unità che ne soffrono non sono tantissime, tant’è che nemmeno i colleghi di SamMobile sono riusciti a riprodurlo, né sul Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con One UI 4.0, né sul Samsung Galaxy S21+ con One UI 3.1.

Non sappiamo ancora dirvi se il problema riguarda soltanto gli esemplari spinti dal processore Exynos o dal SoC Snapdragon (potrebbe anche riguardare entrambi i modelli per quanto ne sappiamo). Speriamo che la situazione possa essere risolta in tempi brevi, individuando, per prima cosa, la causa alla base del problema e rilasciando un fix che metta un punto definitivo al tutto (magari attraverso un aggiornamento software dedicato). Non sono ancora dati sapere i tempi del processo di implementazione e distribuzione, ma, una volta messo al corrente l’OEM sudcoreano del disturbo (immaginiamo la questione non gli sia ancora estranea), dubitiamo ci vorrà troppo tempo per correggerlo.

I Samsung Galaxy S21, S20 e Note 20 sono device top di gamma (di attuale o passata generazione), ed è assurdo credere vadano ancora avanti per tanto tempo incidentati dal bug di cui sopra (che, anche se sporadico, ha comunque colpito un certo numero di utenti per arrivare fino a noi). Siamo certi che, data la questione (che non può essere presa sotto gamba riguardando anche i suoi top di gamma), il colosso di Seul farà del suo meglio per sistemare le cose al più presto possibile. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo lieti di rispondervi in tempi brevi.