La patch di sicurezza di luglio 2021 è arrivata sul Huawei P30 Lite, ed è adesso disponibile per gli utenti. Come riportato da ‘Huawei Central‘, non sembrano esserci altre modifiche oltre a quelle previste dalla patch in questione. L’aggiornamento software EMUI 10.0.0.491 per il device sta per essere lanciato in Europa, ma potrebbe essere necessario del tempo per raggiungere tutti i proprietari nel mercato globale. La patch di sicurezza di luglio 2021 per Huawei P30 Lite include diverse correzioni per le minacce e le vulnerabilità: è consigliato installare subito l’aggiornamento, non appena disponibile.

Provate a seguire il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, così da controllare se l’upgrade ha già raggiunto il vostro dispositivo. Vi consigliamo di conservare spazio di archiviazione sufficiente prima di eseguire l’aggiornamento all’ultima versione EMUI. Allo stesso tempo, mantenete un livello di batteria adeguato sul telefono (almeno il 50%, altrimenti procedete a collegare il device alla rete elettrica per evitare possa spegnersi durante il procedimento), regolarmente connesso ad Internet durante il download del pacchetto di aggiornamento (che non dovrebbe portarvi via troppo traffico dati, anche se resta preferibile di gran lunga agganciarsi ad una rete Wi-Fi, quando disponibile). Vi ricordiamo che il Huawei P30 Lite è dotato di un sistema a tripla fotocamera, capace di scatti molto interessanti.

Il telefono è spinto dal processore Kirin 710F, ed eseguiva EMUI 8.1 al momento del lancio. Dalla sua presentazione, il device ha ricevuto due importanti aggiornamenti software: EMUI 9 e EMUI 10, senza però raggiungere EMUI 11. D’altra parte, il terminale in Cina è idoneo per il sistema operativo HarmonyOS 2.0, anche se non ci sono conferme sull’aggiornamento globale, molto atteso dal pubblico. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.