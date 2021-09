Questa sera il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà in trasferta la Sampdoria di D’Aversa, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A in programma al ‘Luigi Ferraris’ di Genova alle ore 18.30. La scelta di formazione, per il tecnico della squadra partenopea, non è mai così scontata. Come afferma il quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, per l’ex Inter, Roma e Zenit, i dubbi rappresentano un lusso e non un tormento, così come le scelte rappresentano un piacere e non un affanno. Prima di ogni partita il mister riesce a tenere sempre tutti sulle spine, cambiando idea anche all’ultimo secondo.

Certamente, la novità più importante e discussa, se così vogliamo definirla, riguarda ancora una volta il reparto centrale di difesa, con la riconferma di Rrahmani al posto di Manolas, che si accomoderà in panchina per la terza volta consecutiva. Questo potrebbe essere un segnale in seguito all’errore (grave) al Maradona contro la Juventus che è costato il gol del vantaggio con la firma Morata, e di diversi momenti di blackout avvenuti nel corso dei match. In vista della partita di questo pomeriggio alle ore 18.30 tra Napoli e Sampdoria, ecco le probabili formazioni pubblicate nell’edizione giornaliera della “Gazzetta dello Sport’. Secondo il quotidiano sportivo, potrebbero esserci tre ballottaggi per mister Spalletti. Precisamente, gli unici dubbi di formazione riguardano Rrahmani o Manolas da affiancare a Koulibaly in difesa, e Zielinski o Elmas per quanto riguarda il centrocampo. Per il momento, sia l’albanese naturalizzato kosovaro che il polacco sono favoriti nelle scelte. Confermato anche Ospina tra i pali, favorito su Meret, malgrado il portiere friulano abbia recuperato completamente dall’infortunio.

Queste le possibili scelte:



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.