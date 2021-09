Ultimo è Solo: si intitola Solo il nuovo album di Ultimo, in uscita ad ottobre. Lo ha annunciato l’artista oggi condividendo un post sui social. Via Instagram e Facebook, Ultimo ha svelato ai fan i primi dettagli sul nuovo album di inediti in programma molto presto.

Non bisognerà attendere così tanto per ascoltare i nuovi brani ai quali Ultimo sta lavorando da un po’. Il nuovo disco verrà rilasciato il 22 ottobre, esattamente tra un mese. Già svelato il titolo: Solo.

La copertina ritrae Ultimo in primo piano. L’artista ha scelto una foto in bianco e nero per dare voce alle sue nuove canzoni delle quali annuncia il rilascio oggi, 22 settembre. Una data per nulla casuale: nella discografia di Ultimo c’è un singolo intitolato proprio 22 Settembre, rilasciato ormai esattamente un anno fa.

Il titolo del disco è in primo piano. Il carattere di SOLO sovrasta quello che Ultimo ha scelto di utilizzare per il suo nome d’arte, che non è di certo la prima cosa che salta all’occhio nell’osservare la copertina. Ultimo così focalizza tutta l’attenzione sulle nuove canzoni, su quel SOLO che oltre al titolo è anche uno stato d’animo rappresentato in modo perfetto da una mano che gli stringe il collo.

Ultimo è Solo e si sente anche soffocare, in un limbo senza colori. Tutto questo (e molto altro) troveremo nel suo nuovo album di inediti in uscita esattamente tra un mese. Allora l’appuntamento è nei negozi di musica e negli store digitali venerdì 22 ottobre 2021 e sto canzoni destinate ad essere inserite nella scaletta dei concerti negli stadi.

Inizialmente previsti per lo scorso anno e posticipati al 2021, verranno recuperati nel 2022. Intanto Ultimo avrà all’attivo un nuovo disco di inediti e dovrà far spazio anche ai nuovi pezzi.