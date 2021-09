Undici Emmy non hanno frenato l’entusiasmo del creatore de La Regina degli Scacchi, che durante il suo discorso di accettazione per il premio alla miglior regia in una miniserie, ha fatto infuriare il produttore della cerimonia.

In un’intervista con Variety, Ian Stewart si è unito al coro di coloro che si sono lamentati per l’eccessiva maleducazione di Scott Frank, ideatore dello show Netflix, reo di aver pronunciato un discorso troppo lungo, ignorando quindi le regole degli Emmy. Quando un discorso risulta andare oltre la durata consentita (3 minuti), l’orchestra sinfonica fa partire un jingle per invitare il vincitore sul palco e tagliare corto e lasciar spazio agli altri candidati.

Stewart ha dichiarato a Variety di essersi infuriato con il creatore de La Regina degli Scacchi per il suo comportamento “inaccettabile e irrispettoso” nei confronti delle regole. “Sono persone professionisti, dovrebbero sapere cosa sta succedendo e che hanno una determinata quantità di tempo. Mi piacerebbe che potessero parlare per mezz’ora, se volessero. Ma non abbiamo quel tempo. Quindi è una semplice equazione. Se pensi di dover parlare per quattro o cinque minuti, significa che qualcun altro non può. È semplicemente incredibilmente irrispettoso nei confronti dei tuoi colleghi candidati”.

Alla domanda sul perché non abbia semplicemente disattivato il microfono di Frank, Stewart ha spiegato: “Non sai cosa stanno per dire. Questo è il problema. Potrebbero dire una cosa molto toccante alla fine del loro discorso e rischi di rovinare il momento”.

“È un equilibrio molto difficile da raggiungere”, ha aggiunto Stewart. “Quello che speri è che almeno quando sentono la musica, che non è snervante, capiscano che il tempo è scaduto e dovrebbero tagliare corto. Come ho detto, si tratta di rispetto per i tuoi colleghi candidati. C’è solo una certa quantità di tempo per ciascuno.”

La bufera sul creatore de La Regina degli Scacchi proseguirà anche nelle prossime settimane? Difficile prevederlo. Certo, non sarebbe neanche l’unica denuncia che il team Netflix deve affrontare, dopo quella della campionessa di scacchi Nora Gaprindašvili.