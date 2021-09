Il giorno del Samsung Galaxy S21 FE è sempre più vicino: sapevamo che il dispositivo sarebbe stato presentato nel corso del mese di ottobre, e così dovrebbe essere, come anche dimostra la speciale menzione ottenuta dal telefono nella pagina di supporto del Play Services for AR di Google (da cui si può evincere che la presentazione di questo terminale è veramente ad un passo).

Ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che il device sia ormai pronto al lancio, al netto dei problemi di produzione che lo hanno interessato in tempi non sospetti (la crisi mondiale dei chip non è ancora stata risolta, intendiamoci), fino al punto da costringere il colosso di Seul a rinviarne il lancio, inizialmente previsto insieme a quello dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 l’11 agosto scorso. A questo punto non vi resta che mettervi comodo ed attendere la data di presentazione del Samsung Galaxy S21 FE: non crediate di dover aspettare chissà quanto altro tempo prima di vederlo arrivare (la disponibilità dovrebbe essere immediata, ma non possiamo ancora dirlo con certezza). Se avete un assoluto bisogno di cambiare smartphone e stavate temporeggiando perché interessati a questo telefono, sappiate che la vostra attesa sta volgendo al termine.

In effetti, il Samsung Galaxy S21 FE si preannuncia un dispositivo davvero interessante, capace di convogliare le migliori caratteristiche e funzioni del top di gamma in carica, il Samsung Galaxy S21, pur mantenendo un prezzo ragionevolmente basso. Adesso che il prodotto è stato pizzicato nella pagina di supporto del Play Services for AR di Google, vederlo arrivare sarà veramente questione di poco tempo. Se, nel frattempo, avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.