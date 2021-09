Raggi Gamma di Sangiovanni sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 24 settembre. Sangiovanni annuncia il nuovo singolo, un inedito che nulla ha a che fare con quanto già pubblicato. Si tratta di nuovo materiale che anticipa i prossimi progetti del cantante.

Emerso da Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni ha dominato l’estate con le sue hit. Ora per lui è il momento di guardare al futuro. Sta per rilasciare un nuovo brano inedito. Raggi Gamma di Sangiovanni è un brano prodotto da DRD, Erin e JxN. Si tratta del primo inedito estratto dal nuovo album di Sangiovanni che sarà rilasciato entro la fine dell’anno.

“Le mezze stagioni ritorneranno” e “Non ci sono più gli uomini di una volta” sono alcune dei clichè che Sangiovanni usa per giocare con le parole nel suo racconto di un amore che “ferma le onde e i raggi gamma”.

Leggerezza, amplificata da una produzione ah hoc è ciò che bisogna aspettarsi dal nuovo pezzo del cantante il cui ep d’esordio ha raggiunto la certificazione di multiplatino. I singoli di Sangiovanni sono stati tutti certificati. Tra questi spiccano i sei dischi di platino di Malibù, che risuona ancora ovunque in radio.

Adesso Sangiovanni guarda avanti e propone al pubblico un nuovo brano inedito che apre la strada al nuovo atteso disco in programma entro la fine del 2021.



Metafore e giochi di parole caratterizzano la sua musica e anche stavolta troveremo tutto questo nel nuovo pezzo, unitamente a valori e messaggi inclusivi che Sangiovanni ha già avuto la possibilità di portare dal vivo sul palco in estate.

Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi – che ha chiuso con un secondo posto alle spalle della ballerina Giulia – Sangiovanni si è esibito in alcuni live in tutta la penisola, rigorosamente sold out.