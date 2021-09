Alzi la mano chi sogna di avere un abbonamento Netflix gratis per poter vedere le sue serie TV preferite, film e documentari. A parte alcuni mezzi poco ortodossi e anche illeciti per approfittare del servizio senza sborsare neanche un euro, in queste ore è venuta a galla un’iniziativa dello stesso servizio di streaming, ufficiale e concreta almeno per specifici clienti.

In questo mese di settembre che volge quasi a conclusione, è stato appena reso noto che i cittadini del Kenya potranno avere Netflix gratis, accettando tuttavia delle limitazioni al servizio. Si tratta di un’esperimento messo in campo per misurare la possibilità di attrarre nuovi abbonati paganti, ma che sarebbe anche pronto a giungere altrove nel mondo.

Chi, in una primissima fase, avrà proprio Netflix gratis potrà guardare i contenuti presenti in un catalogo limitato. Il numero di proposte sarà pari ad un quarto del totale di quello comunemente visualizzato in streaming sulla piattaforma. Altre restrizioni saranno l’impossibilità di effettuare il download di quanto visto e pure la mancata trasmissione di film e TV attraverso il televisore. Insomma, le condizioni non possono certo dirsi poche ma a fronte di qualche rinuncia gli utenti avrebbero modo di testare il servizio in molti aspetti e magari decidere se passare da un piano del tutto gratuito ad uno a pagamento. Questo è in realtà il vero scopo di Netflix appunto che deve vedersela con la necessità di attirare sempre più clienti per aumentare i profitti.

Potremo usufruire anche noi italiani di Netflix gratis prima o poi, proprio secondo le condizioni su esaminate? Il test in Kenya garantirà dei dati sui quali riflettere e si potrà in pratica comprendere se la strategia in sperimentazione possa portare dei frutti. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che una proposta di questo tipo potrebbe essere più che gradita a molti.