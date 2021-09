“L’abbiamo fatto per davvero”, annuncia Chiara Ferragni. The Ferragnez – La Serie sarà disponibile su Amazon Prime Video da questo dicembre.

La comunicazione ufficiale arriva via Instagram e ciò che è noto è che The Ferragnez sarà una serie incentrata sulla famiglia che l’imprenditrice digitale ha costituito con il rapper Fedez. I due hanno appena festeggiato 3 anni di matrimonio con un brano inedito che Fedez ha dedicato alla sua Chiara, poi divenuto un singolo ufficiale, Meglio Del Cinema.

Chiara Ferragni oggi ha scritto: “Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez”. Ha poi comunicato che la serie è attesa per dicembre 2021 e verrà distribuita in tutto il mondo.

“Uscirà questo dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online, sono sicura che vi piacerà“, le parole dell’influencer.

Condivide con i suoi follower un breve trailer: Chiara Ferragni e Fedez accendono una maxi-insegna con il loro nome su un tetto a Milano.

A proposito della serie The Ferragnez sappiamo che sarà composta da 8 episodi e verrà distribuita in 240 paesi.

Immediata la comunicazione di Amazon Prime Video, che ospiterà in esclusiva sulla piattaforma la serie dedicata ai Ferragnez per consentire hai fan della coppia di spiare la loro quotidianità.

“Grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima”, si legge.

Verrà raccontato un periodo ben definito del loro matrimonio, quello compreso fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Vedremo quindi sene di vita quotidiana attinenti alla seconda gravidanza di Chiara per la nascita di Vittoria, la prima partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo ma anche gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Amazon assicura “uno sguardo inedito e intimo” all’interno di una serie TV che promette di raccontare gioie e dolori con “delicatezza e ironia”, lasciando ampio spazio alle ambizioni di una giovane coppia.

Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine.