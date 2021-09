Meglio Del Cinema di Fedez uscirà venerdì 24 settembre. Per il rapper si tratta del nuovo singolo, la canzone che ha scritto per la moglie Chiara Ferragni. Dalla prossima settimana il brano sarà su tutte le piattaforme digitali e in radio ma da oggi è attivo il presave e il preadd.

Meglio Del Cinema di Fedez è una canzone scritta dallo stesso artista per la moglie Chiara Ferragni ed è stata presentata come un vero e proprio regalo di anniversario da parte di lui a lei.

Per la prima volta Fedez l’ha infatti cantante come dedica all’imprenditrice ed influencer dalla quale ha avuto due figli, Leone e Vittoria. Fedez ha svelato il suo regalo in occasione del terzo anniversario di matrimonio con la Ferragni, nella cornice suggestiva del lago di Como.

Ad accompagnarlo c’era un pianoforte nella magnifica location a bordo di una piattaforma galleggiante. Il momento della giornata che Fedez ha scelto per il suo regalo è stato perfettamente azzeccato: le ultime luci del giorno, al tramontare del sole lo hanno visto esibirsi solo ed esclusivamente per la sua amata.

Per celebrare il loro amore, esce adesso Meglio Del Cinema di Fedez; il brano lo riporta a cantare da solista e a presentarsi nuovamente in radio senza feat né collaborazioni alle quali siamo stati abituati. La penultima sul palco del Festival di Sanremo con Francesca Michielin. I due si sono classificati al secondo posto con il brano inedito Chiamami Per Nome.

L’ultima, invece, con Achille Lauro e Orietta Berti in estate per il grande successo del singolo Mille.

Ora Fedez annuncia il nuovo singolo con una serie di immagini che lo ritraggono in un fumetto con chiara Ferragni, sua compagna di vita.