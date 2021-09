Avete ricevuto anche voi un SMS per pacco trattenuto dal numero 3601577756? Proprio questa mattina è successo a noi in Redazione: abbiamo ragione di credere si tratti di una truffa, come molte altre di tal genere si stanno succedendo ultimamente. Inutile dirvi che la prima cosa da fare è non cliccate sul link in allegato per nessuna ragione al mondo: in quel modo inneschereste un meccanismo di raggiro da cui difficilmente uscirete illesi. Provvedete a cestinare il messaggio di testo senza più pensarci (chiaro che non c’è acun pacco trattenuto da parte di fantomatici corrieri).

Ormai capita sempre più speso di fare acquisti online, ed di essere nella perenne attesa della consegna di un qualsiasi prodotto al proprio domicilio. I cyber-delinquenti giocano proprio su questo per rendersi il più possibile credibile il loro tentativo di inganno: bisogna farsi furbi ed evitare di cadere in simili tranelli, diventati a questo punto anche un pochino stantii. Certo, ci sarà sempre un utente distratto pronto a cliccare sul link in allegato nell’SMS per pacco trattenuto, ma almeno fate in modo non siate proprio voi gli sventurati. Il messaggio inviato dal numero 3601577756 non è che l’ennesimo tentativo di truffa ai danni dei tanti poveri destinatari dell’SMS, che, per una serie di fortuite coincidenze, possono anche cascarci, mettendosi poi nei guai.

Se anche a voi, come a noi, è arrivato un SMS per pacco trattenuto da 3601577756 ricordate di non cliccate sul link in allegato: non c’è realmente un pacco rimasto in giacenza nel punto di spedizione indicato nel messaggio, né tanto meno sono valide le presunte istruzioni cui avreste accesso cliccando sul link in questione (il cui unico scopo è di farvi cadere vittime del tranello). Speriamo di essere stati abbastanza chiari e di avervi messo in guardia dalla truffa.