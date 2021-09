Elodie balla il Tuca Tuca con Cattelan nella prima puntata di Da Grande, in diretta su Rai1 il 19 settembre. Non poteva mancare un omaggio a Raffaella Carrà nel nuovo show di Alessandro Cattelan su Rai1.

Il conduttore chiede un minuto di silenzio per ricordare la show girl scomparsa. Poi si corregge e chiede, invece, un minuto di puro “Rumore”, rifacendosi ad una delle sue canzoni più famose, conosciute in tutto il mondo. Chiede quindi al pubblico in studio un minuto incessante di applausi: è il suo modo di tenere vivo il ricordo di Raffaella Carrà.

Ma non solo questo. Sul palco arriva un altro degli attesi ospiti del programma: Elodie. La cantante si cimenta in un omaggio alla Raffa nazionale e canta e balla i suoi brani più celebri, incluso il Tuca Tuca. Per questo ballo Elodie è con il padrone di casa, Alessandro Cattelan. I due si cimentano in una danza inedita, ricordando quei gesti che conosciamo bene e portati in TV da Raffaella Carrà.

Il ricordo della Carrà prosegue con una grande sfida per Elodie. Cattelan sottolinea quando in TV Raffaella fosse imprevedibile, una sorpresa continua in ogni programma condotto. Sfida Elodie a lasciarsi sorprendere e la porta all’esterno dello studio dove la cantante trova una macchina con un uomo al suo interno, seduto al posto del passeggero.

Elodie non ha mai preso la patente ma ha fatto qualche guida sporadica in passato. Deve affrontare questa prova e mettersi al volante mentre il conduttore tranquillizza che si tratta di percorrere un breve tratto di strada, in una strada privata, con un istruttore di guida al suo fianco pronto ad intervenire.

Per Elodie, dopo qualche istante di esitazione, la prova è superata!