La premiazione di Debbie Allen agli Emmy 2021 è stato uno dei momenti celebrativi più emozionanti di questa edizione 73: la talentuosa ballerina, cantante, attrice, produttrice, coreografa che ha fatto la storia di Hollywood in cinquant’anni di carriera ha tenuto un discorso molto emozionante accettando il suo Governors Award, premio che ha dedicato a tutte le donne che combattono per rivendicare i loro diritti.

Debbie Allen agli Emmy 2021 è stata premiata per la sua incredibile e variegata carriera da Jada Pinkett Smith, Ellen Pompeo (che attualmente dirige in Grey’s Anatomy), Ava Duvernay e Michael Douglas: tutti hanno reso omaggio al suo iconico ruolo di Linda Grant nella serie musicale Fame, tenendo un bastone in mano durante la presentazione. Nominata 20 volte, Allen ha vinto cinque premi Emmy nel corso della sua carriera e ora l’Academy le ha assegnato il Governors Award, destinato a coloro che hanno ottenuto “un risultato eccezionale nelle arti e nelle scienze o nella gestione della televisione che sia di natura cumulativa o di natura così straordinaria e universale da andare oltre lo scopo dell’Emmy“.

Debbie Allen agli Emmy 2021 ha ritirato il riconoscimento non senza versare lacrime di gioia e d’orgoglio, citando tanti tra coloro che hanno segnato la sua carriera, da Steven Spielberg a Shonda Rhimes, ma soprattutto ha fatto del suo momento un grido di battaglia per tutte le donne. “Ci è voluto molto coraggio ad essere l’unica donna nella stanza per la maggior parte del tempo“, ha ricordato l’eclettica artista capace di passare dalla recitazione alla regia e alla produzione, senza dimenticare il primo amore per la danza che coltiva ancora oggi insegnando nella sua accademia. Allen è infatti la fondatrice della Debbie Allen Dance Academy, un’organizzazione no-profit che si occupa di trasmettere l’arte della danza ai giovani.

Il discorso di Debbie Allen agli Emmy 2021 è un appello alle donne “in tutto il Paese e in tutto il mondo, dal Texas all’Afghanistan“, ricordando coloro che stanno combattendo contro le restrizioni all’accesso all’aborto nello Stato texano e coloro che rischiano di perdere i più elementari diritti umani dopo il ritorno dei talebani al potere. “Rivendica il tuo potere, rivendica la tua voce, canta la tua canzone, racconta le tue storie. Questo ci renderà un posto migliore” ha chiosato la Allen.