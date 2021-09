Marco Mengoni da Cattelan protagonista di un momento quiz. Alessandro Cattelan, nella prima puntata di Da Grande, omaggia due quiz di Rai1 con I Soliti Pacchi che condensa I Soliti Ignoti e Affari Tuoi. Ma Marco Mengoni è intervenuto anche ad apertura della serata cantando per Cattelan un benvenuto speciale in Rai.

5 personaggi in studio, con un pacco sulla testa che ne nasconde il volto. Per il concorrente Marco Mengoni 5 indizi a disposizione per indovinare chi si nasconde dietro i pacchi misteriosi. Sono personaggi che in qualche modo fanno parte del suo passato.

Chi vince può scrivere quello che vuole sui social network dell’altro, questo il premio in palio nella sfida tra Alessandro Cattelan e Marco Mengoni. Il presentatore guadagna punti ad ogni errore del concorrente; Mengoni guadagna il punto se indovina il personaggio grazie all’indizio fornito.

Un Mengoni si nasconde dietro uno dei pacchi. Marco tenta qualche domanda ma le risposte non lo soddisfano: il personaggio si chiama Marco Mengoni, ed è un suo omonimo ma il cantante non lo conosce.

Il secondo inizio: Ti ha portato in Giappone. Nel pacco si nasconde un ex concorrente di X Factor che ha cantato L’Essenziale, portando il brano fino al Giappone con una versione inedita in giapponese.

Ha il tuo stesso problema, il terzo indizio. Nel pacco si nasconde una donna nata il 25 dicembre, come Mengoni. Il problema? Ricevere sempre un unico regalo e non poter mai festeggiare visto che la data del compleanno coincide con il Santo Natale.

Ti ha notato al karaoke: Marco Mengoni indovina il personaggio misterioso e ricorda i momento in cui ha fatto uno stage jazz agli esordi.

Prendevate ordini è l’indizio che resta in sospeso. Marco Mengoni si aggiudica il quiz per 3 a 1 e batte Alessandro Cattelan. Ora potrà prendere il suo smartphone e scrivere sui suoi social ciò che vorrà.