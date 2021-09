L’omaggio a Michele Merlo ad Amici nella prima puntata della nuova edizione. Lo avevano ipotizzato tutti, adesso Maria De Filippi ha dato conferma della volontà di non voler dimenticare il suo allievo Mike Bird, questo il nome d’arte di Michele Merlo all’epoca della partecipazione al talent show nella classe di canto.

Un omaggio sobrio e silenzioso. Maria De Filippi ha annunciato una foto e poi dato il via all’omaggio dei professionisti di ballo: è il modo di redazione, produzione, autori e della stessa conduttrice di ricordare la scomparsa prematura di Michele Merlo.

Poi un lungo applauso, da parte degli ospiti, del cast di Amici e dei presenti in studio. Non una parola in più da parte di Maria che ne aveva spese di bellissime sui social nel momento della sua scomparsa.

“La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto“, aveva scritto.

Michele Merlo si è spento all’ospedale Maggiore di Bologna a giugno. Era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto ad intervento chirurgico in seguito ad una emorragia cerebrale dovuta a leucemia fulminante. Aveva 28 anni.

Ma guarda te ‘sta vita

Un giorno mi ha abbracciato

E poi dopo è sparita

Ha detto “stai tranquillo

A te ci pensa il tempo”

E io sto qui da anni

Ormai neanche ci penso

Quando passavo le giornate

Chiuso in una stanza

E mi dicevo vedrai che passa

Con il panico alla gola

Battevo i pugni a terra

Ma sognavo di volare

Volare tra le stelle

E tuffarmi dentro il mare

Perché domani andrà meglio

Me lo dicevi sempre

Me lo dicevi sempre

Se ci va male resteremo soli

E sarà tutto quanto da rifare

Che se ci pensi siamo solo nomi

Piccole rondini nel temporale

Se ci va bene inseguiremo i sogni

E lo faremo per dimenticare

e volavamo come gli aquiloni

Ma questa vita ci ha fatto cadere

E mi son detto fai qualcosa

Non sei fatto per mollare

Questa paura di cadere

È solo voglia di volare

Vinceremo ‘sta battaglia

E ce la faremo insieme

Lasceremo la paura

E torneremo a stare bene

Saremo quelli un po’ persi

Quelli col panico dentro

Quelli che nei cassetti tengono ancora un bel sogno

Perché sognare è un dovere

In un mondo che è perso

E non importa se per sognare ti senti diverso

Saremo noi a ridere, anche coi tagli sulla pelle

Saremo soli e felici sotto un cielo pieno di stelle

E aspetteremo domani e sarà tutto cambiato

E domani rideremo di quello che abbiamo passato

Se ci va male resteremo soli

