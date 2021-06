La parodia di Mille è de Le Coliche, che tornano su YouTube con un nuovo video per rileggere il successo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Dedicano alle nonne d’Italia la parodia con tanto di video ufficiale che sta già spopolando su YouTube e il messaggio è chiaro: quest’anno meglio stare a casa con nonna per farsi coccolare a modo suo.

I migliori piatti cucinati con amore e una maratona di Cento Vetrine e Beautiful nel video di Pummarola, la parodia di Mille realizzata da Le Coliche.

Il progetto comico di Giacomo Spaconi, Claudio e Fabrizio Colica torna dopo il successo delle parodie più divertenti dei migliori tormentoni estivi. Hanno riletto il successo di J-Ax, proponendo A Ostia Vacce Te, hanno pubblicato Una Noia Assurda e adesso tornano con una nuova parodia che non poteva non prendere di mira una delle canzoni più ascoltate del momento.

Quest’anno è Mille, il successo interpretata da Achille Lauro, Orietta Berti e Fedez, il brano protagonista del video-parodia de Le Coliche.

Orietta Berti ha la voce di Claudia Nanni e il volto di Nonna Angela nel video, una donna premurosa che si prende cura dei suoi nipoti, co-protagonisti del video.

Le famose labbra rosso Coca-Cola – che hanno fatto tanto infuriare il Codacons – diventano rosso Pummarola, ovvero rosso pomodoro. Il Codacons stavolta non avrà nulla da dire.

La parodia di Mille de Le Coliche è una dichiarazione d’amore a tutte le nonne che cucinano con passione per i propri nipoti e che propongono i migliori piatti succulenti e particolarmente grassi e impegnativi, degni delle migliori domeniche in famiglia.

Quello che hai messo nel mio piatto, mi fa effetto Mi hai fatto un tuo manicaretto, lo fai spesso Io lo mangio, l’ho promesso, non aspetto Sì ma il piatto non è sgombro, c’è del pesto E tu poi ci resti male, c’è l’occhio di bue Si vive una volta sola, mi cucini per due Se mi lanci un bacetto, mi dai un etto



A merenda ciambellone con il capretto

Mi fai mangiare come un vandalo fino alle tre

Mi lasci in pancia solo un angolo, per il caffè

E poi mi dici non partire, che è pericolo’

Che rischio poi di dimagrire, è meglio di no

Tu hai già fatto due vaccini, ma non te la tiri

St’estate non voglio i lettini, niente Santorini

Io sto con Nonna mò l’ho detto, ecco

E vado pure sempre a letto presto

Quando sei arrivato io stavo infornando

Le due teglie più grandi del mondo

Dimmi stella che vuoi per contorno, o se vuoi riposare

Labbra rosse pummarola

Metto il sughetto a tirare stasera

Dalla colazione a cena, tu mi vedi così

Ma tua nonna fa ancora scintille

Sulla legna fa ancora scintille

Tre sette di fila, embè

So’ sicuro che quello che hai preso era solo primiera, seh