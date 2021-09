Oggi 13 settembre è arrivato il momento di utilizzare le migliori immagini di buon primo giorno di scuola per tutti gli studenti italiani che rientreranno tra i banchi di scuola. La campanella suonerà per prima in 9 regioni italiane e a seguire (soprattutto mercoledì 15) nella maggior parte del territorio nazionale. Gli auguri di buon anno scolastico sono dunque alla portata di piccoli e grandi alunni che ricominceranno il loro percorso.

Immagini simpatiche e divertenti

Non c’è nulla di più appropriato che augurare un buon primo giorno di scuola con immagini simpatiche e piene di colori, ma anche con soluzioni divertenti che includono l’inevitabile riferimento all’impegnativo percorso che si sta per cominciare. Per l’anno scolastico 2021/2022, a parte gli opportuni e ovvi rigidi protocolli per combattere la pandemia Covid-19, si torna tutti in classe, dalle elementari alle scuole superiori. Si tratta dunque della vera e propria ripartenza delle attività in presenza, questa volta, senza più eccezioni.

Le immagini di buon primo giorno di scuola presenti in galleria hanno appunto come protagonisti le rappresentazioni grafiche dei materiali scolastici ma anche i protagonisti del momento ossia gli studenti. Tra le soluzioni proposte ce ne sono alcune che si accompagnano a frasi divertenti che sottolineano (magari) i buoni propositi di queste ore a fronte dell’inevitabile cambio di umore del prosieguo dell’anno scolastico. Come a dire che oggi un po’ tutti gli studenti potrebbero anche desiderare tornare tra i banchi e rivedere amici e colleghi, il problema risiede poi nel continuare con lo stesso spirito fino al prossimo giugno.

Per utilizzare ognuna delle immagini di buon primo giorno di scuola non bisognerà fare altro che selezionare l’opzione da smartphone e scegliere subito di condividerla, magari principalmente su WhatsApp ma anche su altra app di messaggistica come Telegram e Signal e ancora attraverso i principali social network. Di certo, con un semplice gesto, si riuscirà a strappare un sorriso al destinatario di turno.