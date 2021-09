Torna l’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 in coppia su Rai2 nella serata di domenica 12 settembre.

Si parte con l’episodio 12×04 di NCIS Los Angeles dal titolo Soldi, soldi, soldi. Ecco la sinossi:

Il corpo di un riservista della Marina assassinato viene trovato dai ladri nel bel mezzo di una rapina e l’NCIS deve lavorare con i ladri per trovare l’assassino; Kensi e Deeks fanno fatica a decidere se sono pronti a fare il grande salto per comprare una casa.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 7×02 di NCIS New Orleans intitolato Qualcosa nell’aria (Seconda parte). Di seguito la sinossi:

Mentre Tammy e Carter continuano a indagare sulla morte sospetta a bordo di una nave umanitaria infetta da COVID al largo, Pride e il team scoprono che coloro a bordo potrebbero contenere la chiave per trovare l’assassino. Inoltre, Rita torna a New Orleans per fare una sorpresa a Pride, Wade aiuta una donna in lutto che non riesce a trovare suo fratello morto a causa del COVID-19 e Patton e la sua figlioccia iniziano un’accesa discussione.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano su Rai2 domenica 19 settembre con due nuovi episodi. Nel 12×05 di NCIS Los Angeles dal titolo Chi non muore, per ottenere informazioni su una questione di sicurezza nazionale, Kensi deve trovarsi faccia a faccia con un sociopatico che è ossessionato da lei da quando lo ha messo in prigione anni fa; Deeks cerca disperatamente di tenere al sicuro Kensi, ma è costretto a lasciare l’NCIS. Nel 7×03 di NCIS New Orleans intitolato Uno dei nostri, Pride e la squadra affrontano un gruppo di poliziotti corrotti quando scoprono che una vittima di un omicidio è stata anche un testimone chiave in più casi di forza eccessiva; Tammy affronta la realtà di essere in una nuova relazione.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 6 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.