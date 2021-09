Ornella Vanoni alla Mostra del Cinema di Venezia riceverà un premio alla carriera domani, venerdì 10 settembre. Le verrà assegnato nel corso di Soundtrack Stars Award, la manifestazione collaterale che si tiene al Lido di Venezia in concomitanza con la Mostra del Cinema.

Non solo cinema, dunque, al Lido di Venezia all’inizio del mese di settembre. C’è spazio anche per la migliore musica italiana. Mentre gli attori sfilano sul red carpet dell’evento principale, diversi sono gli artisti che invece vengono premiati nella manifestazione musicale. Ornella Vanoni sarà a Venezia domani per ricevere il suo premio alla carriera.

Toccante la motivazione. Ornella Vanoni è “una vera e propria icona senza tempo che rimane tra le migliori interpreti della musica leggera italiana” e per questo verrà premiata pe rilasciato contributo apportato alla musica nostrana in tutta la sua carriera.

La giuria di Soundtrack Stars Award è composta da Laura Delli Colli (presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani SNGCI), Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Cinematografo.it, La rivista del Cinematografo), Stefania Ulivi (Corriere della Sera), Alessandra Vitali (Repubblica), Giuseppe Fantasia (Huffington Post, Il Foglio) e Carola Carulli (Tg2). Loro a decidere l’assegnazione dei premi musicali.

A condividere la notizia del premio con i fan è stata la stessa Ornella Vanoni attraverso un post sui social in cui è apparsa in uno scatto realizzato dal fotografo Stefano Guindani/SGP in un abito elegante blu notte.

“Ringrazio il Presidente di Giuria Laura Delli Colli e la Giuria del Premio Soundtrack Stars Award, il Premio Collaterale della musica e delle colonne sonore alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per avermi assegnato il Premio Soundtrack Stars Award 2021, dedicato ai grandi protagonisti della musica italiana e internazionale”, ha scritto l’artista su Instagram in attesa di mettersi in viaggio destinazione Venezia.