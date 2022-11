Nel nuovo singolo di Louis Tomlinson c’è tutta la volontà e la determinazione dell’ex One Direction, che a questo giro mette per un attimo da parte le sfumature brit pop per sposare la causa pop punk, anche se solo per pochi minuti.

Per Louis Tomlinson è tempo di cambiamenti: il cantautore britannico nelle prossime ore pubblicherà Faith In The Future, il secondo album in studio che sarà fuori venerdì 11 novembre. Silver Tongues, questo il titolo del nuovo singolo di Louis Tomlinson, è la terza anticipazione del disco dopo Out Of My System e Bigger Than Me.

Silver Tongues ha due facce: quella del pre-decollo con tutte le sfumature della ballata radiofonica, e quella pop punk in cui il cantautore si appoggia su una base adrenalinica che sottolinea il messaggio che vuole lanciare. Parliamo di affermazione di sé ma anche dell’armonia di coppia quando c’è condivisione.

“You know when I’m with you I’m so much happier”, canta Louis Tomlinson. Il brano è stato scritto dallo stesso cantautore insieme a Theo Hutchcraft già frontman degli Hurts, mentre alla produzione hanno collaborato da Joe Cross dei Courteneers. Il disco Faith In The Future è stato interamente prodotto da Mike Crossey, già produttore di nomi eccellenti come Artic Monkeys, The 1975 e Wolf Alice.

Quando ha annunciato il disco, Louis Tomlinson ha scritto: “Dopo aver vissuto con questo album per un po’ non vedo l’ora che lo ascoltiate tutti. Grazie per avermi permesso di fare la musica che voglio fare”.

A proposito degli One Direction, il 9 novembre Tomlinson ha rilasciato un’intervista a The Telegraph durante la quale ha parlato anche dell’ex compagno di band Harry Styles: “All’inizio mi ha infastidito, mentirei se non lo dicessi”.

Continua a leggere su optimagazine.com

Getting high on the amber wave

Going deep for the ones who do the same

Air max’s and silver tongues

Settle in for another heavy one

You said love was a pretty lie

And I choked when your smoke got in my eye

Bad logic and empty cans

I know nobody understands

Me like you do

You know it’s times like these

We’re so much happier

Nights like these

We’ll remember those stupid jokеs

Only we know

You know when I’m with you

I’m so much happier

Nights likе these

We’ll remember those songs we wrote

Only we know

You smile at me and say, “It’s time to go”

But I don’t feel like going home

You said grass was a dirty drug

You like to preach with vodka in your mug

I love all the things you know

But I’m king on a 50-metre road

We stand up tall and beat our chest

Shout some things that we’ll regret

Sit down with a master plan

I know nobody understands

Me like you do

It’s times like these

We’re so much happier

Nights like these

We’ll remember those stupid jokes

Only we know

You know when I’m with you

I’m so much happier

Nights like these

We’ll remember those songs we wrote

Only we know

You smile at me and say, “It’s time to go”

But I don’t feel like going home

You and me until the end

Waking up to start again

You and me until the end

Waking up to start again

There’s nowhere else that I would rather be

Because it’s times like these

We’re so much happier

Nights like these

We’ll remember those stupid jokes

Only we know

You know when I’m with you

I’m so much happier

Nights like these

We’ll remember those songs we wrote

Only we know

You smile at me and say, “It’s time to go”

But I don’t feel like going home