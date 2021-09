Imagine di John Lennon è quel disco di cui non puoi parlare male, né puoi criticarlo con spirito critico. Il 9 settembre 1971 i Beatles sono finiti, ma non la guerra del Vietnam. C’è Paul McCartney che nel suo disco Ram (1971) mostra due scarafaggi che si accoppiano, canta di qualcuno che vorrebbe insegnare a tutti come si vive nel brano Too Many People. C’è un primo album, John Lennon/Plastic Ono Band (1970) che fa ombra su tutto il resto con brani monumentali come Mother, Working Class Hero e God.

In tutto questo John, che ha sempre qualcosa da dire e da cantare, sputa fuori il famigerato secondo album della sua carriera solista – e “il secondo album è sempre più difficile”, ci insegna qualcuno – e lo chiama Imagine. Il titolo è ispirato all’opera Grapefruit di Yoko Ono, e diventa un imperativo categorico messo al servizio di tutti i sognatori. Sì, perché Imagine è il manifesto pacifista per eccellenza, almeno per quanto riguarda il mondo mainstream. Lennon ha sfornato inni rivoluzionari come Give Peace A Chance e la già citata Working Class Hero, ma Imagine è il singolo che fa breccia nel cuore di tutti.

Quando Imagine di John Lennon viene lanciato, il pubblico ha grandi aspettative. Nel disco, tuttavia, non c’è la stessa rabbia sociale di John Lennon/Plastic Ono Band, piuttosto un grido di speranza che già nel 1971 i più grandi magazine – Rolling Stone tra i primi – considerano “eccessivamente buonista” e troppo Lennon-centrico. John, infatti, nella traccia How Do You Sleep? (con George Harrison alle chitarre) risponde alle provocazioni di Paul in una sorta di pen-war che riesce a stancare il pubblico, consumato dalle lotte intestine degli ex Fab Four.

Imagine di John Lennon è anche il disco di Gimme Some Truth e Jealous Guy, un autoritratto rock’n’roll e (forse troppo) romantico, ma senza il quale l’ex Beatles non sarebbe diventato il John Lennon che oggi manca tanto, tantissimo, alla scena contemporanea.