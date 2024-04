Il Pesce D’Aprile di John Lennon e Yoko Ono entrò nella storia nello stesso giorno in cui fu pubblicato quel comunicato stampa. Era il 1° aprile 1970 quando la coppia più chiacchierata – almeno in quel periodo – della storia del rock pubblicò un comunicato che riportava la decisione di cambiare sesso.

Il Pesce D’Aprile di John Lennon

Della nota stampa è difficile trovare il contenuto. Tuttavia, la stampa internazionale ricorda che il 1° aprile 1970 John Lennon e Yoko Ono annunciarono tramite un comunicato ufficiale il loro ingresso alla London Clinic per cambiare sesso: l’ex Beatles sarebbe diventato una donna, sua moglie sarebbe diventata un uomo.

Inutile dire che alcuni ci credettero, ma la coppia fu altre volte autrice di scherzi che in qualche modo solleticavano i nervi scoperti dell’opinione pubblica. 3 anni più tardi, ad esempio, John e Yoko rilanciarono con una notizia ancora più clamorosa: la fondazione di uno Stato indipendente.

Nutopia, il “Paese concettuale”

Nel 1973, sempre in occasione del 1° aprile, John e Yoko tennero una conferenza stampa durante la quale annunciarono la nascita di Nutopia, una comunità indipendente organizzata come “Paese concettuale” in cui non c’erano territori né confini, tantomeno era previsto il passaporto per entrarvi. “Solo persone”, disse la coppia.

A tal proposito John e Yoko, in qualità di ambasciatori, avevano diritto all’immunità diplomatica. Lo scherzo nacque in seguito alle difficoltà di Lennon ad ottenere la cittadinanza statunitense. Durante la conferenza stampa la coppia sventolò dei fazzoletti bianchi: “Questa è la bandiera di Nutopia, ci arrendiamo”.

Lennon e Ono resero pubblico il documento che attestata la nascita di Nutopia, che come simbolo aveva una foca.

