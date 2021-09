Il 17 settembre si avvicina a grandi passi e con esso anche Tale e Quale Show 2021 e se i fan sono già pronti a vedere e sentire i vip in panni e voci poco vicine alla propria indole, altri ancora si sfregano le mani pensando al trash che ci regalerà Cristiano Malgioglio. Sarà proprio il paroliere ed ex gieffino a scendere in campo in versione giudice ritrovandosi al cospetto di un ex coinquilino ovvero Pierpaolo Pretelli.

Proprio le sue parole riguardo al fidanzato di Giulia Salemi, tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2021, lo hanno fatto finire in tendenza sui social dividendo i fan del Grande Fratello Vip.

Ma cosa ha detto di così scandaloso Cristiano Malgioglio? In realtà il paroliere e neo giudice del programma condotto da Carlo Conti, ha rivelato che molti fan di Pierpaolo Pretelli lo stanno contattando sui social in privato proprio per raccomandare il loro beniamino e minacciarlo, seppur velatamente, di togliere il like dai suoi profili.

In particolare, Malgioglio ha spiegato: “I fan di #PierpaoloPretelli mi stanno scrivendo sui social che se non lo tratto bene mi tolgono i like. Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer”. Per lui è solo un modo per attirare l’attenzione sul suo ruolo e sulla nuova edizione di Tale e Quale Show o c’è davvero qualcosa che sta spingendo i fan di Pierpaolo Pretelli a prendere i giusti provvedimenti in vista della gara?

A questo punto il popolo dei social si è diviso. Qualcuno lo trova esagerato e pronto ad avere qualche articolo dedicato mentre altri ancora guardano oltre convinti che Cristiano Malgioglio darà a Pierpaolo Pretelli del filo da torcere proprio perché lo trova poco simpatico e l’atmosfera non è distesa, chi ha ragione? Al momento il bel gieffino e fidanzato di Giulia Salemi non ha risposto alla provocazione, ma siamo sicuri che una frecciatina arriverà presto.