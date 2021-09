Arisa a Ballando Con Le Stelle dopo l’addio ad Amici? Sembrano esserci trattative in corso, almeno stando a quando rivela il ben informato Dagospia, e in rete si parla già di lotte tra Milly Carlucci e Maria De Filippi.

In effetti, Arisa era nel corpo docenti di Amici di Maria De Filippi lo scorso anno, in qualità di professoressa di canto. Il suo posto quest’anno è stato preso da Lorella Cuccarini che passa così dal ballo al canto, rimanendo in cattedra.

Il motivo dello spostamento di cattedra è la presenza vociferata di Raimondo Todaro, ballerino della scuderia di Milly Carlucci, che avrebbe lasciato la Rai per Mediaset. Allora Milly Carlucci sarebbe andata da Arisa con una proposta, con la chiara intenzione di vendicarsi, stando a quanto di ipotizza sul web.

Ma nulla è ancora confermato, né la presenza di Raimondo Todaro ad Amici né la presenza di Arisa a Ballando Con Le Stelle. Per ora si tratta di indiscrezioni che potrebbero effettivamente essere fondate ma per le quali è necessario attendere ancora qualche settimana.

“La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le stelle”, scrive Candela su Dagospia. L’indiscrezione rimbalza in rete, come ogni aggiornamento sulla questione, ma attendere conferme ufficiali è d’obbligo. Del resto le prime conferme le avremo a breve, con l’avvio della nuova edizione di Amici e la presentazione dei nuovi docenti.

La data di inizio della trasmissione è quella di sabato 18 settembre quando conosceremo i nuovi concorrenti, cantanti e ballerini selezionati attraverso i casting e pronti ad esibirsi sia nel pomeriggio di Canale 5 che nella successiva fase serale della prossima primavera.

Con l’inizio di Amici scopriremo innanzitutto se Raimondo Todaro sarà tra i docenti di canto dell’edizione 2021/2022. Per confermare la presenza di Arisa su Rai1, invece, bisognerà attendere la conferma del cast del programma di Milly Carlucci.