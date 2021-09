Quando inizia Amici di Maria De Filippi? La data di avvio della nuova edizione del programma TV di Canale 5 è ormai ufficiale e non manca molto alle prime puntate. Amici 2021/2022 inizierà, come di consueto, con la formazione della nuova classe di talenti che vedremo su Canale 5 fino alla prossima primavera.

Cantanti e ballerini sono già stati selezionati per l’accesso ad Amici ma i casting continueranno ancora, anche a programma iniziato. Intanto Mediaset svela la data del primo appuntamento con la scuola di Maria De Filippi: il 18 settembre 2021.

Quando inizia Amici di Maria De Filippi? Non ci sono più dubbi ormai sulla data della formazione della classe.

Sarà sabato 18 settembre che conosceremo i nuovi concorrenti del programma, pronti a sfidarsi gli uni contro gli altri fino alla prossima primavera quando conosceremo il vincitore del programma. Chi riceverà il testimone e la coppia di Amici dalla ballerina Giulia, vincitrice in carica? Lo scopriremo solo dopo il serale ma intanto Amici schiera i talenti sui quali decide di puntare in questa edizione.

Come anticipato in rete nelle scorse settimane, il talent show stavolta inizia prima, quasi in concomitanza con le scuole dell’obbligo. Sabato 18 conosceremo la classe di Amici e i primi ingressi tra cantanti e ballerini ma i docenti della nuova edizione non sono ancora stato ufficializzati.

Mentre Alessandra Celentano, docente di ballo, supporta la candidatura di Raimondo Todaro, in molti sostengono che dopo l’addio a Ballando Con Le Stelle, il ballerino abbia già firmato con Maria De Filippi.

La Cuccarini invece è passata dalla cattedra di ballo a quella di canto, proprio per lasciare spazio a lui.

Per ogni aggiornamento sul corpo docenti e sui nuovi concorrenti di Amici non resta che attendere la data della prima puntata: il 18 settembre, con l’appuntamento tradizionale del sabato, su Canale 5 alle ore 14.10.