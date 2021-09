Marco Mengoni inaugura Supersalone e si esibisce con un live unico in Triennale a Milano. Marco Risuona il nome del live nel quale Mengoni ha interpretato i suoi successi tra cui una versione inedita dell’ultimo singolo Ma Stasera.

Accompagnato da pianoforte, contrabbasso, chitarra, batteria e quattro cori, Marco Mengoni ha presentato L’Essenziale, Proteggiti da me, Ti ho voluto bene veramente, Hola oltre a Ma stasera e ad una inedita cover di I’d rather go blind di Etta James e una versione di What the world needs now is love di Burt Bacharach.

Marco Mengoni ha presentato anche RESONANTREES PERFORMING MARCO MENGONI, l’installazione sonora con al centro la voce e le canzoni di Mengoni che risuonano all’interno degli alberi del “Bosco di Forestami” realizzata dal Sound Artist Federico Ortica, presente agli spazi espositivi del “supersalone” a Fiera di Milano Rho.

E non è ancora tutto. L’artista si è esibito al cospetto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sui social ha commentato la grande emozione provata nell’intonare l’Inno.

“I versi li conosci da sempre, ma l’emozione non la puoi nemmeno immaginare.

È stato un onore poter cantare l’Inno d’Italia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione del Supersalone 2021!”

Mattarella ha preso parte all’evento di inaugurazione del SuperSalone che fino al 10 settembre sarà accessibile al pubblico, a Rho (Milano). Un grande successo già dal primo giorno che ha coinvolto un totale di 30.000 curiosi.

“Il mondo ha bisogno di amore, ma anche di ripartire”, le parole dell’artista sul palco.

Le sfide per Mengoni non sono finite. Si esibirà negli stadi per due appuntamenti nel 2022: il 19 giugno a San Siro e e il 22 giugno all’Olimpico di Roma.