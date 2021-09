Barbara d’Urso debutta con Pomeriggio5 nella sua versione light ovvero più corta (poco meno di un’ora), meno urlata e con poco trash. Almeno in questa prima puntata i suoi opinionisti (chiamati analisti) sono calmi e hanno preso posto intorno a due tavoli commentando i temi caldi della giornata e non solo. La conduttrice prova a tenere tutti calmi, a far rispettare i tempi e l’alternanza delle opinioni e sembra proprio che alla fine a spuntarla sia il metodo pacato che Federica Panicucci ha adottato a Mattino5.

Inizia ora #Pomeriggio5!

In diretta su #Canale5 per informarvi e intrattenervi, ogni giorno, da 14 anni! pic.twitter.com/GHDyvhXYRB — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 6, 2021

Alcuni sui social hanno già lanciato l’allarme insinuando che alla fine Barbara d’Urso sembra essere commissariata, con tempi brevi, una scrivania e anche un cambio di look che hanno trasformato Pomeriggio5 addirittura una sorta di approfondimento in stile TG. Ciliegina sulla torta: la conduttrice ha rinunciato al caffeuccio e ai suoi lanci trash a favore di un promo più corto e sobrio in cui, però, ha evitato accuratamente di nominare.

Un piccolo scossone però c’è stato nel momento in cui parlando di No Vax e di vaccini Barbara d’Urso se ne è uscita dicendo: “Obbligo vaginale”. Questa è la piccola pillola di trash che la conduttrice ha regalato al pubblico e al popolo dei social che è rimasto un po’ deluso vedendo questa trasmissione ripulita rispetto al passato.

Ecco il video dell’unico momento trash della puntata:

L'obbligo va(g)inale si abbatte anche sulla versione casta di #pomeriggio5 pic.twitter.com/HbYnoToCUD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 6, 2021

Altri ancora sono pronti a scommettere che questo è il colpo di spugna che Pier Silvio Berlusconi ha voluto dare per tagliare con quello che è stato sia in termini di intrattenimento che di serialità, riuscirà nell’intento? Lo diranno gli ascolti di domani.