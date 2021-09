C’è di certo lo zampino dell’uscita degli iPhone 13 sulle offerte Amazon della settimana appena iniziata oggi 6 settembre con protagonisti gli iPhone 12. Fra una manciata di giorni (probabilmente il 14 settembre e salvo scoop dell’ultima ora) dovrebbero essere presentati i nuovi melafonini Apple. Normale è dunque che la generazione corrente di smartphone di punta di Cupertino subisca una nuova stagione di svalutazione e gli oggetti del desiderio di tanti potenziali acquirenti siano acquistabili a prezzi decisamente più convenienti.

La prima soluzione proposta da oggi 6 settembre è quella che sconta l’iPhone 12 Mini, il più conveniente dei melafonini lanciato nel 2020. Il modello con 64 GB di spazio di archiviazione ora costa solo 707 euro nella sua più classica colorazione nera. Considerando l’attuale valore di listino di 839 euro sempre sullo store di Amazon, il taglio di prezzo è considerevole e potrebbe far gola a tutti, pure per l’immediata disponibilità alla consegna del pacco.

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

La seconda delle offerte Amazon ora attiva per gli iPhone 12 ha come protagonista il modello standard dello smartphone Apple, pure nella sua versione da 128 GB. L’esemplare è acquistabile a 829 euro con ben 160 euro di scontro rispetto al valore commerciale del momento. Questa vantaggiosa condizione di vendita si riferisce all’esemplare nella classica colorazione nera. La consegna partirà immediatamente subito dopo l’ordine.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Il tris di offerte Amazon del momento per gli iPhone 12 include anche una particolare promozione per il modello premium Pro, sempre del 2020. Nella sua soluzione da 128 GB di storage, il dispositivo di fascia alta è in vendita a 1129 euro con un risparmio di 60 euro rispetto all’attuale valore di listino del modello. Si tratta di uno sconto più contenuto rispetto ai precedenti ma pur sempre insolito per una soluzione ammiraglia Apple, anche ad un anno dal lancio. Pure in quest’ultimo caso, la disponibilità per la consegna del pacco e immediata per chi vorrà approfittarne.