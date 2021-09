Giovedì scorso, 2 settembre, la Nazionale italiana campione d’Europa 2021 allenata dal CT Roberto Mancini, è stata reduce da un amaro ed inaspettato pareggio (almeno sulla carta) contro la Bulgaria, con il punteggio finale di 1-1 (rete di Chiesa). Si è trattata della quarta giornata su dieci della fase a gironi valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio del Qatar 2022. Questa sera gli azzurri saranno impegnati nella quinta giornata contro la Svizzera del nuovo commissario tecnico Murat Yakin. Il match si terrà alle ore 20.45 presso lo Stadio St. Jakob, palcoscenico dei padroni di casa del Basilea ed impianto più grande del Paese. Vediamo insieme dove seguire l’Italia in diretta TV e streaming, e le probabili formazioni.

Questa sera grande attesa per Italia-Svizzera, in programma alle ore 20.45. La quinta partita del Gruppo C delle qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022 sarà trasmessa in diretta TV esclusiva in chiaro dalla Rai su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Il collegamento dal campo di Basilea inizierà alle ore 20.30, al termine dell’edizione serale del TG1. La sfida tra gli azzurri e gli elvetici si potrà fruire anche in streaming tramite RaiPlay, collegandosi al sito ufficiale o scaricando l’app sul proprio PC o notebook, oppure sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Secondo le ultime del quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, ecco le probabili formazioni che i tecnici Mancini e Yakin potrebbero schierare in campo questa sera. SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Sow; Vargas, Fassnacht, Zuber; Seferovic. A disp.: Kobel, Mvogo, Schar, U. Garcia, Comert, Lotomba, Frei, Aebischer, Steffen, Ndoye, Zeqiri. ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, L. Insigne. A disp.: Sirigu, Gollini, Bastoni, Acerbi, Florenzi, Locatelli, Lo. Pellegrini, Cristante, Bernardeschi, Zaniolo, Berardi, Raspadori. La partita sarà arbitrata dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande.