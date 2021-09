Sarà certamente un periodo di forte impegno per il team di sviluppo software del colosso di Seul, dato l’imminente programma beta di Android 12 e One UI 4.0 per la serie dei Samsung Galaxy S21. I piani dell’azienda, però, vanno anche oltre, comprendendo gli aggiornamenti di sicurezza, come nel caso dei Samsung Galaxy S20, che stanno iniziando a ricevere quelle di settembre 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S20 FE ed i pieghevoli dell’anno 2020 hanno già cominciato l’opera, essendo adesso seguiti anche dalla gamma dei Samsung Galaxy S20.

In alcuni Paesi d’Europa, infatti, l’ex top di gamma sta compiendo il grande passo, contraddistinguendosi per la serie firmware G98xxXXSADUH5, che include solo miglioramenti di sicurezza, e nulla di più. La cosa non è necessariamente negativa con la One UI 4.0 beta all’orizzonte. Mentre la serie dei Samsung Galaxy S21 sarà la prima in fila per ottenere la One UI 4.0 beta, è molto probabile che il colosso di Seul estenda i test alla serie dei Samsung Galaxy S20 ed a molte altre ammiraglie (inclusi alcuni telefoni di fascia media).

Se avete un Samsung Galaxy S20, S20 Plus o S20 Ultra, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento di sicurezza di settembre seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Non appena disponibile per il vostro Samsung Galaxy S20, fate attenzione a procedere spediti solo nel caso in cui la percentuale residua della vostra batteria sia superiore al 50% (in caso contrario, il device potrebbe spegnersi durante il processo e riportare danni, anche piuttosto importanti). Attenti anche ai dati personali, di cui è meglio effettuare un backup preventivo da poter ripristinare per qualsiasi esigenza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.