Barbari 2 ci sarà: sono già in corso le riprese della seconda stagione della serie che rievoca, in forma molto romanzata, la ribellione delle tribù tedesche all’occupazione dell’impero romano nei primissimi anni dopo Cristo.

Barbari 2 è attualmente in produzione a Cracovia, in Polonia, e in varie località limitrofe: nel 2022 arriveranno altri sei episodi da 45 minuti, che vanno ad aggiungersi ad altrettanti della prima stagione disponibili su Netflix. Stefan Ruzowitzky, attore e showrunner, dirigerà i primi tre episodi e il finale di stagione di Barbari 2. Nel resto del cast tornano i protagonisti Jeanne Goursaud, Laurence Rupp e David Schütter, insieme a nuovi ruoli rivelati in anteprima da Deadline: si tratta di Daniel Donskoy, Murathan Muslu, Cynthia Micas, Katharina Heyer e gli italiani Giovanni Carta e Alessandro Fella.

Barbari 2 è stata ufficializzata da Netflix dopo il grande successo della serie, che si è rivelata la produzione tedesca di maggior successo dello streamer. Barbarians, questo il titolo internazionale con cui la serie è stata distribuita nel catalogo di Netflix, è stato il contenuto, la serie o il film tedesco di maggior successo della piattaforma (recentemente superato solo dal film Blood Red Sky) ed è stato visto da oltre 50 milioni di famiglie nei primi 28 giorni dal debutto.

Lo showrunner Stefan Ruzowitzky impegnato in Barbari 2 ha commentato la seconda stagione preannunciando una trama più ricca grazie alle tante new entry in vista.

Sono davvero felice di far parte della continuazione di questa grande serie e non vedo l’ora di collaborare con l’intero team davanti e dietro la telecamera. Siamo riusciti a conquistare altri grandi attori e attrici sui cui personaggi arricchiscono ancora di più la densità narrativa di Barbari.

Per quanto riguarda la trama di Barbari 2, qualche dettaglio è arrivato dal produttore esecutivo Andreas Bareiss della società di produzione Gaumont.