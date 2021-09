TIM si ritrova alle prese con un nuovo furto di dati, che questa volta potrebbe mettere a rischio alcune carte di identità dei suoi clienti. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, le comunicazioni da parte del gestore blu starebbe arrivando ai diretti interessati via email, mettendoli a corrente della possibilità che i dati relativi alle loro carte di identità potrebbero essere stati trafugati da parte di individui sconosciuti dopo aver riscontrato delle anomalie all’interno dei sistemi di sicurezza.

TIM ha già provveduto ad inoltrare una regolare notifica al Garante della privacy, ritenendosi parte lesa insieme ai suoi clienti, ed affermando di far valere i propri diritti in qualsiasi sede, se necessario. Per qualsiasi informazione vogliano ottenere, TIM invita i propri clienti a contattare il servizio clienti al numero 187 o al 119 (l’operatore che vi risponderà sarà pronto a fornirvi tutte le indicazioni del caso, rispondendo a tutte le domande che vorrete porgli). Qualcosa di simile era già successo al gestore blu qualche giorno fa, come vi avevamo raccontato in questo articolo (a rischio erano state le credenziali dell’area personale MyTIM di alcuni clienti, anche in quel caso prontamente informati dall’operatore telefonico). Al momento non è ancora dato sapere cosa esattamente sia accaduto, né tanto meno sono stati divulgati altri dettagli in relazione ai clienti coinvolti in questo nuovo attacco informatico.

TIM non ha ancora proceduto a diramare un relativo comunicato ufficiale sul proprio sito, che immaginiamo possa essere pubblicato da un momento all’altro. Non abbiamo motivo di credere che quanto sopra detto non sia mai accaduto, pur restando in attesa di un intervento ufficiale da parte di TIM (che provvederemo subito a condividere con voi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.