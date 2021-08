Pare esserci stato un data breach sui sistemi di TIM, come ha reso noto lo stesso gestore blu. Stando a quanto riportato da ‘mondomobileweb.it‘, soggetti terzi potrebbero aver messo a rischio la riservatezza delle credenziali di accesso al servizio MyTIM di alcuni utenti, che sono stati puntualmente informati dei fatti da parte di TIM tramite un’email partita subito dopo l’accaduto. L’operatore telefonico avrebbe ravvisato attività sospette sui propri sistemi, comportando l’accesso di terzi ai servizi online di MyTIM per alcuni clienti.

In ogni caso, TIM ha fatto sapere che le informazioni coinvolte non contengono dati relativi alle misure di pagamento. A scopo precauzionale, il provider pare stia provvedendo alla disattivazione delle credenziali di MyTIM utilizzate per alcuni servizi, come TIM Party o TIM Personal (pare essere stato reso obbligatorio il cambio password al primo accesso tramite l’area privata MyTIM). La cosa migliore da fare è scegliere una password completamente diversa da quella vecchia, e modificare anche le password eventualmente utilizzate per altri servizi online (qualora siano uguali o simili alla combinazione alfanumerica utilizzata per MyTIM, oggetto del data breach). Il cambio password è obbligatorio per poter riprendere ad utilizzare i servizi online dell’area personale MyTIM (anche perché è interesse dell’utente negare l’accesso ad eventuali malfattori).

TIM ha anche inviato una notifica al Garante Privacy, proclamandosi parte lesa insieme ai clienti coinvolti, chiamati a contattare il gestore telefonico al numero di assistenza 187. La buona notizia è che il furto dei dati non riguarda informazioni relative ai metodi di pagamento, anche se il fatto che le proprie credenziali possano essere finite in mano a perfetti sconosciuti con fini poco nobili immaginiamo possa seccare un bel po'.