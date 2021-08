NCIS 19 riparte il 20 settembre su CBS prendendo le mosse dal finale esplosivo della stagione 18, con Gibbs miracolosamente salvo dopo l’attentato alla barca che stava guidando.

NCIS 19 continuerà a dare spazio alla trama della caccia solitaria al serial killer che Gibbs ha ingaggiato in solitaria, col solo aiuto della giornalista investigativa Marcie Warren (interpretata dall’attrice e moglie del protagonista Mark Harmon, Pam Dawber), ma ora che la situazione si è fatta incredibilmente pericolosa potrebbe entrare in ballo anche la squadra dell’NCIS, da cui Gibbs è stato sospeso dopo essersi fatto giustizia da solo contro un criminale.

Lo showrunner di NCIS 19 Steven Binder ha parlato a TvLine della nuova stagione, spiegando che la scena dell’esplosione della barca e della fuga di Gibbs sott’acqua è frutto di una scelta autoriale molto meditata, visto che c’erano anche altre alternative (la morte del protagonista era tra queste?).

Abbiamo girato molte cose diverse per quella [sequenza], e c’erano molti modi diversi per montarla. E quello che abbiamo lasciato era qualcosa che sentivamo lasciava aperte tutte le possibilità. Sappiamo che non è morto in quella situazione, e sappiamo che è in grado di nuotare abbastanza bene… Tutto è ancora possibile con Gibbs.

La trama di NCIS 19 riprende non molto tempo dopo il finale della precedente, quindi presumibilmente mostrerà sin da subito in che condizioni è Gibbs, che a quanto pare potrebbe non essere più solo nella sua indagine da quel momento in poi.

Gibbs ha dato la caccia a questo serial killer e lo sta facendo da solo. È tagliato fuori dalla sua squadra… ma negli episodi iniziali, le cose cambieranno.

La première di NCIS 19 avrà dunque certamente un focus su Gibbs e la scampata morte, ma non è chiaro quanto il personaggio apparirà nel resto della stagione. Per quanto riguarda i rumors su un impegno a tempo ridotto di Mark Harmon nella prossima stagione, Binder sembra voler smorzare il tam tam mediatico degli ultimi mesi sull’argomento.