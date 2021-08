NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 6 tornano regolarmente in onda insieme da stasera, domenica 29 agosto, con i nuovi episodi 12×01 e 6×19. Ecco le anticipazioni.

Si parte dall’episodio 12×02 di NCIS Los Angeles, dal titolo Crimini di guerra, di cui vi riportiamo la sinossi:

All’inizio del processo contro un sottufficiale capo che Callen e Sam hanno arrestato per crimini di guerra l’anno scorso, la squadra viene chiamata per aiutare a trovare il testimone chiave scomparso.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 6×19 di NCIS New Orleans, intitolato L’inganno perfetto. Ecco la sinossi:

Quando Sebastian viene ferito mentre cerca senza successo di impedire un rapimento, l’NCIS corre per trovare la donna scomparsa e i suoi rapitori. Inoltre, la squadra dà una sbircia alla vita personale dell’agente Carter.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 6 torneranno in onda in coppia regolarmente domenica 5 settembre con i rispettivi episodi 12×03 e 6×20 (finale di stagione) + 7×01. Nel primo, dal titolo Karen la belva, quando Nell manda Sam a incontrare un informatore che deve svelare un segreto militare, la vita di Hanna è in pericolo perché l’uomo cerca di investirlo e ucciderlo. Inoltre, Kensi e Deeks discutono se acquistare o meno la loro prima casa. A seguire, il finale di stagione di NCIS New Orleans intitolato Predatori. La squadra indaga su un corpo trovato in una palude. L’ex moglie di Pride arriva in città. Hannah indaga sul vicedirettore Van Cleef. Nella premiere della settimana stagione, dal titolo Qualcosa nell’aria (prima parte), mentre la città di New Orleans è alle prese con gli effetti del COVID-19, Pride invia Tammy e Carter a indagare su una morte sospetta a bordo di una nave umanitaria offshore; Wade è sopraffatto dall’alto numero di morti a causa della pandemia.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 6 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.