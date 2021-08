How to Make It in America debutta su Sky Atlantic, una nuova prima visione in questo agosto agli sgoccioli: la comedy di HBO, che ha avuto due stagioni negli Stati Uniti tra il 2010 e il 2011, arriva per la prima volta in tv con due episodi in onda ogni sabato, dal 28 agosto in prima serata sul canale 110 su Sky.

How to Make It in America è la storia di due amici che coltivano un sogno: i ventenni Ben Epstein (Brian Greenberg) e Cam Calderon (Victor Rasuk) cercano di cercano di affermarsi come imprenditori nel mondo della moda a New York City, usando le loro conoscenze e relazioni per inseguire il sogno americano. Ad aiutarli nel loro intento di farsi un nome sulla scena newyorchese ci sono il cugino di Cam, Rene (Luis Guzman), che sta cercando di mettere in commercio una bevanda energetica, e il comune amico Domingo (il cantautore Kid Cudi), già molto affermato. Ben e Cam vogliono farsi strada vendendo jeans dallo stile vintage, ma il loro obiettivo di fare le cose in grande si scontrerà con una serie di ostacoli che richiederanno un grosso impegno per essere aggirati.

Ecco le trame dei primi due episodi di How to Make It in America, in onda sabato 28 agosto in prima serata su Sky Atlantic, dalle 21:15.

Quando la sua impresa di tavole da skateboard fallisce, il graphic designer trentenne Ben accetta di finanziare un business ‘sicuro’ proposto da un suo amico dei vecchi tempi, Cam.

Dopo aver comprato il denim, Ben e Cam cercano di trovare qualcuno che produca i loro jeans stile anni ’70, ma imboccano una serie di vicoli ciechi.

La prima stagione di How to Make It in America comprende 8 episodi ed altrettanti compongono la seconda ed ultima stagione della serie, prodotta tra gli altri dall’attore Mark Wahlberg. Entrambe le stagioni sono disponibili in streaming su Now.