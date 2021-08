In Luna Piena di Rkomi c’è tutto il sound di un’estate agli sgoccioli, ma della quale viviamo il lungo strascico. In questo nuovo singolo, disponibile da oggi in rotazione radiofonica, Mirko Manuele Martorana – questo il nome di battesimo – si accompagna con Irama e Shablo e mantiene la linea retta del successo di Taxi Driver, il suo terzo disco in studio.

Luna Piena di Rkomi con Irama e Shablo è forte di un beat dalle forti tendenze caraibiche, con strumenti acustici inzuppati nell’elettronica e un vibe impreziosito dalla melodia orecchiabilissima del ritornello.

Il singolo fa parte dei tanti duetti eccellenti presenti in Taxi Driver, il disco che quest’anno ha suggellato il successo del rapper milanese. Nella tracklist, infatti, troviamo pezzi da 90 del mainstream italiano come Sfera Ebbasta (Nuova Range), Tommaso Paradiso (Ho Spento Il Cielo), Ernia (10 Ragazze), Gaia (Mare Che Non Sei) e Chiello FSK (Cancelli Di Mezzanotte). Tanti i produttori altrettanto eccellenti, come il già nominato Shablo – presente anche nella title track insieme a Luca Farone – Mace e Dardust.

Nel testo di Luna Piena di Rkomi troviamo poetica e metafora, con la destinataria delle parole che diventa un “fiume che attraversa il paese obbligando chiunque che ti veda a parlare solo di te”, ma che è anche oggetto di dolore e amarezza: “Riempivamo il palco io e lei” e la storia d’amore raccontata si scopre nei titoli di coda, il finale del brano che dietro le positive vibes caraibiche nasconde una grande frustrazione.

Irama offre il suo inconfondibile timbro per aggiungere profondità alla melodia. Anche lui, del resto, ha raccontato la sua estate nel singolo Melodia Proibita uscito a giugno e ancora oggi nelle playlist degli eventi all’aperto. Di seguito il testo di Luna Piena di Rkomi, il nuovo singolo da Taxi Driver con Irama prodotto da Shablo.

[Strofa 1: Rkomi]

Entri in me come svaniscono gli aerei in cielo

Dove le voci finiscono inghiottite

Come il respiro che lasci sul cuscino

O come un grande segreto che custodisco

Prolunghiamo quei respiri in un’apnea e gridi

Tu sei un fiume che attraversa il paese

Obbligando chiunque ti veda a parlare solo di te

[Pre-Ritornello: Irama]

Baby, guarda il sole sorgere

Guarda dove l’alba è lontana anche se

Soffierà lo stesso vento (Eh-eh), sarà così freddo

Sarà come per me (Shablo)

[Ritornello: Irama]

Passo il tempo ballando

Per riempire lo spazio

Che hai lasciato dentro di me

Piena di bugie e di nient’altro

Sulla pelle uno sguardo

Che hai lasciato dentro di me

[Post-Ritornello: Irama]

Chiedi alla polvere un respiro se non c’è

Neanche spazio per cadere dentro me

Chiedi alla polvere sul cuscino accanto a te

Se ritornerà a cadere su di me

[Strofa 2: Rkomi]

Sono sotto casa tua

Voglio vedere dove va a finire la luna

Moriamo spesso nel tempo, solo una volta d’amore

Ho i miei più grandi ricordi al sicuro dentro la pancia

E così, non ti guarderò più così

E continui un gioco a cui non giocare da soli

[Strofa 3: Irama]

Fredde come le strade o le pistole

Fredde come le mani o le parole

Che dette non sembran niente di che

Che cosa vuoi che dica?

Resta con lui che se ti scopa, stai zitta

Che pensi a me mentre ti mordi la lingua

E che fai finta, lo so

[Pre-Ritornello: Irama]

Baby, guarda il sole sorgere

Guarda dove l’alba è lontana anche se

Soffierà lo stesso vento, sarà così freddo

Sarà come per me

[Ritornello: Irama]

Passo il tempo ballando

Per riempire lo spazio

Che hai lasciato dentro di me

Piena di bugie e di nient’altro

Sulla pelle uno sguardo

Che hai lasciato dentro di me

[Outro: Rkomi]

Riempivamo tutto il palco io e lei

E c’era il tutto esaurito ogni sera

Ora che passano i titoli di coda

Penso che ci sia sfuggito qualcosa

Riempivamo tutto il palco io e lei

E c’era il tutto esaurito ogni sera

Ora che passano i titoli di coda

Penso che ci sia sfuggito qualcosa